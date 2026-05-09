¿Habrá nuevo campeón? Pachuca ya hizo más de la mitad del trabajo

Redacción FOX Deportes

Dos de los equipos con más campeonatos en la historia de los torneos cortos se enfrentan por un pase a las semifinales de la Liga MX.

Aunque Pachuca y Toluca no están dentro de los equipos más populares del futbol mexicano (sobre todo en lo que respecta al conjunto hidalguense), sí son de las instituciones más históricas y laureadas.

¿Quién clasificará? Los ‘Tuzos’ tienen una ventaja clara tras haberse impuesto por 1-0 como visitantes y como además terminaron mejor en la tabla de posiciones, resulta que el bicampeón del futbol mexicano tendría que ganar por dos en el ‘Huracán’ para seguir adelante en el Clausura 2026.

Así llegan ambos equipos para el partido de vuelta por los cuartos de final: