Con un gol solitario, Pachuca tomó ventaja en el 'Infierno'

Hiram Marín

Pachuca pegó primero en la serie y lo hizo muy temprano en el Infierno. Apenas al minuto 8, Enner Valencia sacó un derechazo violento desde fuera del área para firmar un auténtico golazo que silenció el Nemesio Diez y puso el 1-0 en la ida de los cuartos de final. Ese tanto marcó el rumbo de un partido que desde el arranque favoreció a los Tuzos.

Toluca, condicionado por su calendario internacional y con la mente puesta en la Copa de Campeones de la CONCACAF ante LAFC, presentó una base con varios suplentes para dosificar cargas.

Esa decisión pesó en el ritmo y en la generación ofensiva de los Diablos, que enfrentaron a un Pachuca ordenado, cómodo con la ventaja y peligroso cada vez que aceleró al frente.

Aun así, el cuadro escarlata no dejó de competir y empujó durante varios lapsos del encuentro. Buscó por distintas vías, apretó en campo rival y obligó a Pachuca a replegarse por momentos, pero le faltó claridad en el último toque. Del otro lado, los hidalguenses incluso coquetearon con ampliar la ventaja en transiciones y jugadas de peligro aisladas.

A darlo todo en la vuelta ⚽️ CREE@calientesports pic.twitter.com/Wi5b3Vfu6J — Toluca FC (@TolucaFC) May 4, 2026

El 1-0 deja la serie completamente abierta, aunque con ligera ventaja para Pachuca tras el golpe inicial. Toluca deberá ajustar y recuperar a sus titulares para el duelo definitivo, donde está obligado a remontar si quiere seguir en la pelea. Todo queda pendiente para la vuelta, con una eliminatoria que aún tiene capítulos por escribirse.