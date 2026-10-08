¿Habrá más desprecio entre Atlas y Chivas o entre Pumas y Cruz Azul?

Enrique Gómez

Después de una Fecha FIFA que pareció eterna por los quebrantos de la Selección Mexicana, el Apertura 2026 regresa con el clásico tapatío, el más antiguo del futbol mexicano y un duelo que se ha ido inflamando de mucho desprecio, el Pumas-Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

En las alturas, Toluca buscará defender el liderato contra la peor versión de Tigres, mientras que el América querrá pegarle al otro equipo de Monterrey, Rayados, para seguir presionado por la cima. En el fondo, Juárez va por su segunda victoria del torneo en el duelo fronterizo ante ‘Xolos’.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 11 de la Liga MX: