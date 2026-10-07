En 5 estadios diferentes, Cruz Azul ganó sus 10 títulos

Enrique Gómez

El Estadio Olímpico Universitario es solo uno de los cinco estadios que han visto al Cruz Azul levantar la copa de campeón de la Liga MX.

De cara al partido por la Jornada 11 entre Pumas y La Máquina, en el inmueble donde hace apenas cinco meses el equipo ‘cementero’ ganó su décimo título para desgracia de la afición auriazul, recordamos dónde fue que el cuarto club más laureado del futbol mexicano ganó sus títulos.

Cruz Azul ganó sus primeros dos trofeos en un formato de liga, es decir, sumando más puntos que los demás, por eso su primera vez fue en el Nou Camp, sitio en el que sumó los últimos puntos que lo hicieron matemáticamente campeón. A partir de su tercer título, ya se jugaba con el formato de Liguilla; es decir, empezaron los campeonatos ganando finales.

Silenciosa, pero salvaje burla de Cruz Azul sobre Pumas La Máquina simplemente decidió ponerse como local para el partido en el EOU

Todos los venues donde Cruz Azul ha sido campeón a lo largo de su historia:

1. 1968-69 → Estadio Nou Camp ante León

2. México 1970 → Estadio 10 de Diciembre (Hidalgo) contra

3. 1971-72 → Estadio Azteca frente al América

4. 1972-73 → Estadio Cuauhtémoc (Puebla) ante León

5. 1973-74 → Estadio Azteca contra el Atlético Español

6. 1978-79 → Estadio Azteca contra los Pumas

7. 1979-80 → Estadio Azteca ante los Tigres

8. Invierno 1997 → Estadio Nou Camp contra León

9. Clausura 2021 → Estadio Azteca frente a Santos

10. Clausura 2026 → Estadio Olímpico Universitario ante Pumas

Entonces, dos veces se coronó campeón de la Liga MX en la casa de ‘La Fiera’; ahí ganó su primer campeonato largo y su primer título en torneos cortos, sin embargo, el Estadio Azteca (casa histórica del América) lo ha visto dar la vuelta cinco veces. Curiosamente, jamás se proclamó en el Estadio Azul, pues aunque ahí jugó como local en el Invierno 1997, la final de vuelta fue en Guanajuato.

¿Dónde será el próximo? Si Cruz Azul llegara a la final de este torneo, es poco probable que le tocara jugar como local, pues marcha 7mo de la tabla.