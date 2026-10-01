Silenciosa, pero salvaje burla de Cruz Azul sobre Pumas

Enrique Gómez

El troleo definitivo llegó de la manera menos esperada. Vaya burla de Cruz Azul sobre Pumas.

Y es que, el momento de anunciar su calendario de eventos para este mes de octubre, La Máquina se asignó como local para partido por la Jornada 11 contra el equipo de Esteban Solari, cuando el duelo es en el Estadio Olímpico Universitario, casa exclusiva del equipo auriazul.

Aunque el club no hizo ningún comentario acerca de esta broma, nadie piensa que se trate de un error. De hecho, la naturalidad con la que el club se ‘equivocó’ a propósito sin agregar comentarios que hicieran evidente el troleo solo refuerza que el conjunto 'celeste' se siente tan cómodo en el inmueble de Universidad, que ya es una costumbre asumirse como local.

Estos son nuestro encuentros en el mes de octubre. ?? pic.twitter.com/PbmMSTn2ZP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 1, 2026

Este dardo silencioso enfureció a la afición de Pumas y enorgulleció a la gente de La Máquina, dos parcialidades que han construido un rechazo mutuo, después de que la directiva universitaria decidiera ‘expulsar’ a Cruz Azul del EOU pese a que tenían un acuerdo de arrendamiento para el Clausura 2026 y que ese mismo torneo, La Máquina se proclamara campeona de liga en dicho inmueble.

En el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul se coronó campeón de CONCACAF en 2025 y venció en la final a Pumas hace unos meses. Tras estos títulos y la mala relación que ahora existe con Universidad, el equipo no dejó pasar la oportunidad de asumirse como local para el 11 de octubre.

Cruz Azul, 10 veces campeón de la Liga MX, sigue sin tener una casa fija y ahora renta el Estadio Banorte.