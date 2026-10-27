Gilberto Mora, listo para su primer partido como mayor de edad

Enrique Gómez

Después de llegar a los 18 años en medio de una lesión y de perderse los últimos cinco partidos del Apertura 2026, Gilberto Mora está listo para vivir su primer encuentro como mayor de edad.

El mediocampista ofensivo de Tijuana fue visto en la Ciudad de México como parte del grupo convocado para atender el partido pendiente (por Jornada 7) contra el líder América.

Mora, quien se lesionó del tobillo tras jugar el primer partido de la pasada Fecha FIFA, podrá volver a jugar con su club. Su último partido había sido el 20 de septiembre contra Pachuca, donde, de hecho, anotó uno de los goles (2-2) y llevó su cuenta a cinco anotaciones en la temporada.

???Gilberto Mora ya está en la CDMX para enfrentar al América ya como mayor de edad en el Estadio Azteca.



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‘Gil’ es el joven maravilla del futbol mexicano, pero en sus primeros años de carrera ha sido propenso a las lesiones, toda vez que desde finales del 2025 hasta ahora se ha perdido un total de 21 partidos, entre fracturas de mano, pubalgia y recientemente, un malestar en el tobillo.

¿Será titular en el partido contra el América? Lo cierto es que Tijuana ha tenido resultados mixtos sin su joven estrella, pues tras perder el primer partido sin él (por su llamado a la Selección Mexicana), tuvo tres empates seguidos hasta que llegó el triunfo por 4-1 ante Santos.

Mora llevaba paso de goleador a principios de torneo. Veremos cómo le va ahora que se ha recuperado y que recién inicia su vida adulta.