FC Juárez elimina a Pachuca y sueña con el título

Héctor Cantú

FC Juárez ha dado la gran sorpresa del Play-In y se ha quedado con el último boleto de la Liguilla luego de eliminar, en casa, a los Tuzos del Pachuca.

El equipo fronterizo tuvo la valía de aprovechar el jugar de local y de haber pegado de manera efectiva cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

Madson fue el encargado de encaminar la victoria para su equipo con un remate vistoso, de tijera, que encontró las redes apenas a los 15 minutos de tiempo corrido.

Los Tuzos, que sufrieron en demasía la primera herida, necesitaron de varios minutos para equiparar fuerzas dentro del terreno de juego y cuando comenzaban a sentirse cómodos sobre la cancha, llegó el segundo tanto de los locales.

Fue el panameño José Luis Rodríguez el encargado de marcar el segundo tanto para el equipo de verde con un zurdazo descomunal que encontró las redes.

Los Tuzos del Pachuca lograron meterse al partido en los minutos finales del primer tiempo con la anotación de Jhonder Cádiz que reavivó la ilusión del equipo hidalguense de poder revertir el tanteador.

Pero la hecatombe para Pachuca llegó al minuto 68 con la expulsión de Brian García, castigo que dejó totalmente en desventaja a los visitantes.

Cuando el partido estaba llegando al final del tiempo regular, un error defensivo de Pachuca se tradujo en el tercer tanto de FC Juárez por conducto de Ricardinho. Luego de ser revisado en el VAR, la anotación fue eliminada.

Pachuca y Juárez sufrieron una expulsión cada uno luego de un connato de bronca originado en cuanto cayó el tercer tanto de FC Juárez.

Con este resultado, los Bravos jugarán el juego de ida de los cuartos de final en casa el próximo miércoles y el sábado disputarán la vuelta en Toluca en su primera participación de la historia en una Liguilla.