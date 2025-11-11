Confianza en México (y en Efraín Juárez), la declaración de 'Paco' Palencia

Enrique Gómez

La confianza puede hacer maravillas y si la Selección Mexicana tiene convicción en la cancha y la afición cree en su equipo, el Tri competirá a un nivel alto en la Copa del Mundo, al menos así lo consideró Francisco Palencia en los momentos previos a su ingreso al Salón de la Fama.

‘Paco’, delantero de alto poder que jugó en equipos como Cruz Azul, Chivas y Pumas, llamó a confiar en el proyecto de Javier Aguirre, pues es la única manera de ayudar a tener un gran Mundial en 2026.

“México está para competir bien, hay que ir paso a paso. Hoy en día hay selecciones que ya están mucho más curtidas que la de nosotros. Estamos para competir a un nivel alto, debemos de pasar sí o sí la eliminatoria de grupo y pensar en lo que sigue. Primero, centrarnos en el nivel del grupo”, dijo Palencia, quien jugó los Mundiales de 1998 y 2002 con la Selección Mexicana, cuando el Tri se quedó en octavos de final.

“Hay que confiar en nosotros, debemos confiar en los jugadores, es la única manera en la que podemos aspirar a lograr cosas importantes”, insistió.

ABSOLUTA ELEGANCIA. 😍🇲🇽



Paco Palencia y Claudio 'Emperador' Suárez posan con la '17' que usó el 'Gatillero' en Francia 1998. No te pierdas la ceremonia de investidura al Salón de la Fama 2025 en FOX Deportes. #LaCasaDeLosInmortales https://t.co/Wfz3g6xqSc pic.twitter.com/eaWfmpHGiM — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 11, 2025

A la defensa de Efraín Juárez

En las horas previas a su investidura al Salón de la Fama del futbol nacional e internacional en Pachuca, el panelista de FOX Deportes defendió el proyecto de Efraín Juárez en Pumas y celebró la continuidad que se le ha dado al mexicano, más allá de su forma de expresarse y su pasional manera de dirigir.

“A Efraín lo estamos satanizando en Pumas, pero está en el play-in y eso quiere decir que ha trabajado toda la temporada y que sus jugadores han creído en él. Ha sido un torneo difícil para Pumas, pero lo ha sorteado bastante bien. Sus manejos pueden gustar o no, pero está en play-in y tiene posibilidades de ser campeón, porque así es la Liguilla”, recordó el otrora director técnico de Universidad.

Palencia, campeón con Cruz Azul y Pumas como jugador, ha dirigido a tres clubes de la Liga MX.