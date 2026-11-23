Héctor Cantú

La victoria de Chivas sobre Cruz Azul terminó de definir los cruces de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

El ‘Rebaño Sagrado’ aseguró el liderato de la clasificación general con 33 puntos, uno más que la ‘Máquina’, que terminó en la segunda posición.

De esta manera, Guadalajara enfrentará a Pachuca en los cuartos de final, con el partido de ida en territorio hidalguense y la vuelta en suelo tapatío.

Por su parte, Cruz Azul se medirá a León en una eliminatoria que revive el recuerdo de la dramática final del Invierno 1997, cuando ambos equipos disputaron el título del futbol mexicano.

América, que cayó ante Tigres, terminó en la tercera posición de la tabla general y enfrentará a Monterrey, conjunto que ha mostrado una mejoría bajo la dirección técnica de Matías Almeyda de cara a la Liguilla.

La última eliminatoria enfrentará a Atlas y Toluca, equipos que finalizaron en el cuarto y quinto lugar de la clasificación, respectivamente.

Este enfrentamiento también cuenta con antecedentes en finales del futbol mexicano, por lo que promete una serie atractiva en busca del boleto a las semifinales.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 25 y 26 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 28 y 29 del mismo mes.