¡Eso fue rápido! Guillermo Almada, a punto de convertirse en técnico del América

Enrique Gómez

Obviamente, América ya había contactado a Guillermo Almada antes de despedir a André Jardine. Si no, ¿cómo es que el estratega ya está en México y con todo acordado y listo para firmarse?

En cuestión de minutos, el uruguayo pasó de “principal opción” a “candidato” y ahora a “nuevo técnico” de las Águilas según diferentes medios. Se espera que pronto se haga oficial el anuncio del club.

Tras su paso por el Real Oviedo (club al cual no pudo salvar el descenso) y tras su extraña salida del Pachuca justo antes del Mundial de Clubes 2025, el entrenador está listo para tomar al equipo ‘más grande’ del futbol mexicano. De hecho, ya habría acuerdo económico entre ambas partes y solo es cuestión de que el estratega acuda a Coapa para hacer válido el acuerdo de palabra.

En serio lo hizo: América anunció el despido de André Jardine Con el histórico tricampeonato, pero un Clausura 2026 mediocre, terminó una era legendaria

Almada solo había dirigido en México al Pachuca, pero su éxito fue indudable, pues además de la Liga MX conquistada en el Apertura 2022, también presume la Copa de Campeones de la CONCACAF en 2024 y la final alcanzada en la Copa Intercontinental del año antepasado, donde venció al Botafogo y al Al-Ahly.

De acuerdo con diversos reportes, Almada recién aterrizó en México, después de lo que fue su aventura por La Liga de España, esto a unas horas del despido de Jardine y de que el estratega fuera destapado como el principal candidato de la institución americanista de cara al Apertura 2026 que inicia en julio.

Aunque su severidad en el vestidor ha sido muy criticada, el uruguayo es un técnico muy exitoso y ese es el perfil que buscan las Águilas después de terminar abruptamente con el proyecto de Jardine.