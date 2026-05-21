Es oficial: Matías Almeyda vuelve al futbol mexicano

Héctor Cantú

El entrenador argentino, Matías Almayeda, quien regresó a Chivas a lo más grande del futbol mexicano, volverá a la Liga MX.

Luego de su paso por el Sevilla, equipo que pelea la permanencia en la primera división del futbol español, Matías regresa al futbol mexicano para dirigir a Rayados de Monterrey, otro de los clubes referentes en México.

Han pasado cuatro años desde que Matías salió del país para dirigir a San Jose Earthquakes de la Major League Soccer. Ahora vuelve para encabezar un nuevo proyecto luego de un torneo estrepitoso donde Rayados no clasificó a la Liguilla.

Fye a través de sus redes sociales donde Monterrey, a unas horas de que se juegue el partido de ida de la final, hizo el anuncio oficial del regreso de Matías.

“Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción”, aseguró el club en el comunicado de prensa.

Almeyda firmó un contrato por dos años y a partir de ahora comenzará, junto con su equipo de trabajo, el armado de la plantilla para la temporada siguiente.