Matías Almeyda, sustituido del Sevilla

Héctor Cantú

El entrenador argentino, Matías Almeyda, ha sido destituido como estratega del Sevilla FC luego de su victoria por la mínima diferencia ante el Getafe.

Con la fecha FIFA por delante y una semana de inactividad en las ligas del mundo, el cuadro hispalense ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del otrora entrenador de las Chivas, para darle un nuevo rumbo a su equipo.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

"El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", escribió el club en un comunicado de prensa.

Y es que la situación del Sevilla es crítica, pues a pesar de la victoria obtenida en el último encuentro, el equipo se mantiene en la posición 15 de la clasificación a solo tres puntos de distancia de la zona de descenso.

Chivas ha tenido 12 técnicos desde que se fue Matías Almeyda

Almeyda había firmado contrato hasta el 2028, pero los malos resultados obligaron a dar un giro de timón un tanto inesperado, luego de haber cosechado 8 victorias 7 empates y 14 descalabros.

Se espera que en las próximas horas se anuncie al sucesor de Almeyda. El favorito por ahora es el español Luis García Plaza.