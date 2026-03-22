Publicación: lunes 23 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Matías Almeyda, sustituido del Sevilla

El entrenador argentino no continuará en el banquillo rojiblanco

El entrenador argentino, Matías Almeyda, ha sido destituido como estratega del Sevilla FC luego de su victoria por la mínima diferencia ante el Getafe.

Con la fecha FIFA por delante y una semana de inactividad en las ligas del mundo, el cuadro hispalense ha tomado la decisión de prescindir de los servicios del otrora entrenador de las Chivas, para darle un nuevo rumbo a su equipo.

"El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales", escribió el club en un comunicado de prensa.

Y es que la situación del Sevilla es crítica, pues a pesar de la victoria obtenida en el último encuentro, el equipo se mantiene en la posición 15 de la clasificación a solo tres puntos de distancia de la zona de descenso.

Chivas ha tenido 12 técnicos desde que se fue Matías Almeyda

El 'Pelado' dirigió al 'Rebaño Sagrado' de 2015 a 2018 y consiguió cinco títulos.
José Saturnino Cardozo (2018-2019): 42 partidos dirigidos, 15 ganados, 12 empatados y 12 perdidos.
Tomás Boy (2019): 16 partidos dirigidos, 5 ganados, 2 empatados y 9 perdidos.
Luis Fernando Tena (2019-2020): 25 partidos dirigidos, 10 ganados, 7 empatados y 8 perdidos.
Víctor Manuel Vucetich (2020-2021): 37 partidos dirigidos, 14 ganados, 13 empatados y 10 perdidos.
Marcelo Michel Leaño (2020, 2021–2022): 22 partidos dirigidos, 6 ganados, 9 empatados y 7 perdidos.
Ricardo Cadena (2022): 25 partidos dirigidos, 10 ganados, 9 empatados y 6 perdidos.
Veljko Paunovic (2023): 44 partidos dirigidos, 21 ganados, 8 empatados y 15 perdidos.
Fernando Gago (2023-2024): 38 partidos dirigidos, 17 ganados, 11 empatados y 10 perdidos.
Arturo Ortega (2024): 7 partidos dirigidos, 3 ganados, 1 empatado y 3 perdidos.
Óscar García (2024-2025): 12 partidos dirigidos, 5 ganados, 3 empatados y 4 perdidos.
Gerardo Espinoza (2025): 7 partidos dirigidos, 2 ganados, 4 empatados y 3 perdidos.
Gabriel Milito (actual): 8 partidos dirigidos, 3 ganados, 1 empatado y 4 perdidos.

Almeyda había firmado contrato hasta el 2028, pero los malos resultados obligaron a dar un giro de timón un tanto inesperado, luego de haber cosechado 8 victorias 7 empates y 14 descalabros.

Se espera que en las próximas horas se anuncie al sucesor de Almeyda. El favorito por ahora es el español Luis García Plaza.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS