"Es el paraíso": Juan Reynoso aseguró que la MLS ya superó a la Liga MX

Antes se decía que la MLS estaba cerca de alcanzar a la Liga MX, ahora cada vez son más los que consideran que la liga de Estados Unidos ya superó a la de México.

Uno de ellos es Juan Reynoso, actual seleccionador de Perú y técnico campeón con Cruz Azul en el Clausura 2021, quien opinó que el futbol ‘azteca’ ha sido desbancado como la mayor potencia de CONCACAF. O sea, no es una amenaza, sino algo que ya sucedió y que se nota en los últimos resultados entre ambos países tanto a nivel de selecciones como en cuestión de clubes.

“La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga súper competitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña”, comentó el técnico de 52 años en conferencia de prensa.

El estratega también dijo que México o Brasil dejarán de ser los paraísos económicos para el resto de los futbolistas americanos que buscan un buena ligar para llegar antes o después de Europa, quizá porque la calidad de vida que se percibe en Estados Unidos es diferente a la de toda Latinoamérica.

“Empieza a ser el paraíso para muchos futbolistas sudamericanos”, después “van a preferir ir a la MLS que al futbol brasileño o mexicano”, reafirmó el entrenador que dirigió en la Liga MX de 2019 a 2022.

En Liga de Campeones de CONCACAF, en Copa Oro, en Leagues Cup, Campeones Cup y hasta en Juego de Estrellas, la MLS ya se ha impuesto a la Liga MX y aunque algunos pensarán que solo fue un “año malo” para el balompié ‘azteca’, muchos creen que es el principio de la nueva era.