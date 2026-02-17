Era de esperarse: se 'cortó la primera cabeza' del Clausura 2026 y fue de Santos

Héctor Cantú

El Santos Laguna ha tocado fondo luego de haber caído ante Mazatlán en la última jornada para convertirse en el sotanero del torneo Clausura 2026 que está en curso.

Días después, la directiva del club santista, encabezada por Alejandro Irraragorri Jr., tomó la decisión de cortar con el ciclo a cargo del español Francisco Rodríguez Vílchez.

Acompañado de su padre, Alejandro Irraragorri, presidente de grupo Orlegui, se anunció la destitución y la colocación, como técnico interino de Omar Tapia, quien se hará cargo hasta lo que queda del torneo.

En su mensaje, el presidente de grupo Orlegui y quien llevara la presidencia de Santos durante mucho tiempo, envió un mensaje a los futbolistas de la plantilla a quienes exigió compromiso .

“Este equipo necesita que la gente entienda y represente los valores del equipo y de esta tierra. Aquí no podemos tener miedos y mucho menos preocuparnos por el rival. Quien no esté dispuesto a representar lo que Santos representa, no tiene cabida en esta institución”, aseguró el mandamás del corporativo.

El 'infierno' de Santos al ser último lugar de la Liga MX

En su discurso, también hizo un ejercicio de autocrítica y se autodenominó el mayor responsable de la crisis cultura y deportiva que vive el club Santos, a cargo de su hijo de apenas 26 años de edad.

El ciclo del español Rodríguez Vílchez llega a su fin dejando un total de 6 victorias, todas conseguidas en el Apertura 2025, 13 derrotas y 3 empates.