Santos dejó ir una oportunidad dorada ante Mazatlán

Redacción FOX Deportes

En el último momento, Santos Laguna perdió una oportunidad dorada para instalarse en zona de play-in.

El Mazatlán rescató el empate en casa con un gol de Facundo Almada en tiempo de compensación y de esta manera, se aferra a la vida en busca de un lugar hacia las finales del Apertura 2025.

Los ‘Guerreros’, que habían remontado el gol tempranero del local (Roberto Meraz, derechazo a primer poste a los 10 minutos) gracias a las anotaciones de Aldo López (zurdazo cerca de la línea de gol al 57’) y Kevin Palacios (disparo raso al 76’), fueron sorprendidos por el cabezazo de Facundo Almada al 90’+3.

⏱️90' + 8' | Finaliza el partido en El Encanto.

Repartimos puntos con Mazatlán.

Ni la doble asistencia de Alberto Ocejo pudo darle el triunfo al equipo de Francisco Rodríguez, que a punto estuvo de hilar su segunda victoria consecutiva y de disipar los rumores sobre su continuidad.

Santos llegó a 14 puntos, dos más que el Mazatlán y mismos que el 10° lugar Pumas (último puesto que concede un lugar al play-in), pero con peor diferencia de goles y un partido más tras su compromiso por la Jornada 14.

Parece difícil que alguno de estos dos equipos pueda clasificar al play-in, pues en realidad ambos desperdiciaron la oportunidad de sumar de a tres contra un rival de su misma ‘categoría’ en este torneo.