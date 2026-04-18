En su peor momento, pero Cruz Azul está clasificado a la Liguilla

Enrique Gómez

Cinco partidos seguidos sin ganar en la Liga MX, una escandalosa eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero matemáticamente clasificado a la Liguilla… esa es la actualidad del Cruz Azul.

Empate 1-1 de La Máquina, que falló en su gran oportunidad de reivindicación en casa ante Tijuana, pero que se mantendrá entre los primeros cinco lugares del torneo con sus 29 puntos.

Pobre entrada en el Estadio Cuauhtémoc para ver al equipo de Nicolás Larcamón, que lleva mucho tiempo en corto circuito y que ha empezado a desencantar al público más allá de su posición en la tabla.

Cruz Azul se ha venido abajo en las últimas semanas y los más pesimistas creen que ya no hay futuro para el equipo en este semestre e incluso respecto a la etapa de Larcamón y lo cierto es que esas sensaciones se esparcieron tras lo que fue este juego en Puebla, pues el equipo ‘celeste’ pareció al mismo nivel que ‘Xolos’, un equipo que inició la jornada debajo de la media tabla.

Termina el encuentro en Puebla. pic.twitter.com/c02tsE2MA2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 19, 2026

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 15 del futbol mexicano:

· 1-0 (17’): Penal rigorista, pero bien ejecutado hacia la derecha por Gabriel Fernández

· 1-1 (25’): Mourad El Ghezouani empujó un balón que salió rebotado en la línea de gol

Con este punto ganado como visitante, Tijuana ascendió al octavo lugar de la tabla de posiciones, es decir, si hoy acabara el torneo, estaría en la Liguilla. Y es que, en el futbol mexicano no se necesita mucho para salvar el torneo y con 10 puntos en sus últimos cinco juegos, el equipo fronterizo está en posición de pelear por el campeonato; aunque, eso sí, saldrá de la zona si Atlas o León ganan sus respectivos juegos.

Oficialmente, Cruz Azul jugará la Liguilla del futbol mexicano, lo que significa que Larcamón tiene tiempo para recuperar a su equipo, volver a motivarlo y que llegue listo a la disputa de la fase final.