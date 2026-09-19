¿En qué estado llegará el Cruz Azul al 'Gigante de Acero'?

Enrique Gómez

Dos pesos pesados de la Liga MX se enfrentan para arrancar la segunda mitad del Apertura 2026.

Cruz Azul, campeón defensor del futbol mexicano, llega en pleno ascenso y con tres victorias consecutivas en el torneo local, sin embargo, cansado y seguramente afectado por la derrota en la Campeones Cup contra el Inter Miami de Lionel Messi, por lo que nadie sabe en qué estado se presentará para el duelo en el Estadio BBVA.

Rayados, en cambio, marcha fuera de los ocho primeros lugares y sí que genera dudas, aunque los cuestionamientos molesten a su técnico Matías Almeyda.

Así llegan ambos clubes para este partidazo por la Jornada 9 del futbol mexicano: