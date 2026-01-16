En América siguen confiando en André Jardine y no sienten envidia de Chivas

Enrique Gómez

Un campeonato “no se define por dos partidos” y mucho menos la permanencia de un entrenador que entre 2023 y 2024 hizo historia al ganar tres títulos de Liga MX con el América.

Total respaldo para André Jardine en el club azulcrema y plena confianza en el plantel actual, sobre todo con las eventuales recuperaciones de Henry Martín y Alejandro Zendejas, jugadores que han marcado la diferencia con el equipo azulcrema y que darán un impulso de calidad al equipo cuando estén listos.

Israel Reyes está seguro de que pronto regresarán las victorias, quizá en esta misma fecha ante Pachuca.

"Independientemente de lo que se diga afuera el grupo está unido, la directiva y nosotros respaldamos a André y su cuerpo técnico al 100%"



“Independientemente de lo que se habla por lo que nos pasó anteriormente, el grupo está fuerte y mejor que nunca porque estamos ansiosos por el regreso de Henry, Zendejas y ‘Chiqui’. Cuando estamos con equipo completo somos muy difíciles de vencer”, comentó el lateral mexicano en conferencia.

“Mientras estemos fuertes dentro del vestidor no hay algo que pueda alterarnos. Con André, somos una familia y lo mencionamos en una charla. Claro que le creemos a André, tiene el respaldo de la directiva y de nosotros. Así lo veo yo y lo sienten los compañeros”, aseguró el futbolista de 25 años.

Continuando con el tema de calidad en el plantel (el más valioso de la Liga MX según Transfermarkt al ser el único club de CONCACAF que supera los 100 millones de euros), el jugador no siente “envidia” de que su club solo haya aportado tres jugadores a la última lista de la Selección Mexicana, mientras que Chivas envió ocho.

“No lo veo pobre, estamos tres compañeros de Selección. Son decisiones que no le tocan a uno, son decisiones y es una concentración distinta, vamos muchos jugadores locales. A Selección espero que vaya el que este mejor para que hagamos un buen Mundial. No se trata de que vaya mis amigos, se trata de que vayan los mejores para hacer un buen Mundial”, sentenció el canterano del Atlas.

Tras un 2025 sin títulos, incluyendo dos fracasos colosales a nivel internacional y un inicio de torneo sin gol, ya hay quienes piden la salida de Jardine, pero al parecer, nadie en el club está de acuerdo.