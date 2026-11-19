EFE

El Valencia, con su técnico mexicano Javier Aguirre a la cabeza, recibió a representantes de clubes de México pertenecientes a la Liga MX, la Primera División, en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El club valencianista se ha reunido con doce ejecutivos de diferentes equipos mexicanos “con el objetivo de fortalecer los vínculos del Valencia CF y La Liga con el país y realizar 'networking' con sus directivos”, explicó el club.

Durante la visita, los representantes de La Liga MX, Club Tijuana, Pachuca, Guadalajara y el Club Atlético de San Luis recorrieron, acompañados del Departamento Internacional del Valencia y del director de la Academia VCF, Luis Martínez, la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que pudieron ver el entrenamiento del primer equipo masculino y conocer, de primera mano, el trabajo de la Academia VCF y su proyecto de expansión internacional.

Además, los ejecutivos también hicieron estos días el 'tour de Mestalla' y conocieron los detalles del Nou Mestalla en el ‘Experience Center’, el espacio donde el club expone las distintas experiencias y servicios que formarán parte de la oferta de ‘Hospitality’ del Nou Mestalla.

Entre los lazos que unen al Valencia con el país mexicano se encuentran la VCF Academy Morelia y la VCF Academy Ciudad de México Terranova, además de los 'VCF Camps’ que la entidad lleva a cabo en numerosos puntos del país mexicano.