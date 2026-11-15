Javier Aguirre tiene tres tareas pendientes para levantar a Valencia

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre tiene tres tareas pendientes para levantar al Valencia durante el parón internacional: mejorar el funcionamiento táctico, encontrar soluciones en el último tercio del campo y afinar la definición. El entrenador mexicano aprovechará los días sin competencia para trabajar en estos aspectos, que serán puestos a prueba cuando retome la actividad en La Liga.

? Aguirre: "Sacamos conclusiones positivas de la Copa del Rey, ahora tenemos que ganar en LaLiga"



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El ‘Vasco’ identificó las principales carencias de su equipo después del último compromiso y sabe que necesita corregirlas cuanto antes. Valencia enfrentará a Rayo Vallecano y Osasuna, dos rivales directos en la lucha por la permanencia, antes de afrontar un cierre de año en el que también tendrá que medirse a Getafe y Espanyol. Un calendario que ofrece oportunidades para recuperar terreno, pero que exige una mejor versión del conjunto valenciano.

Valencia regresará a los entrenamientos este lunes después de tres días de descanso y comenzará a preparar el enfrentamiento contra Rayo Vallecano. Aguirre pondrá especial atención al trabajo ofensivo, con ejercicios de centros, remates y paredes, además de movimientos para generar espacios y encontrar mejores posiciones de disparo desde fuera del área.

El principal problema del Valencia está en la falta de contundencia. Aunque el equipo presenta buenos registros de expectativa de gol, las oportunidades no se están convirtiendo en anotaciones. “La definición también es un trabajo técnico, centros, remates, paredes, ponerte fuera del área…”, explicó Aguirre, quien tiene identificados los problemas y ahora necesita encontrar las soluciones para que Valencia comience a transformar su rendimiento en puntos.