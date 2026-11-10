Valencia encontró en la Copa del Rey su primera alegría de la temporada

Oscar Sandoval

Valencia encontró en la Copa del Rey su primera alegría al mando de Javier Aguirre después de golear 6-0 a Tavernes, equipo de la sexta categoría del futbol español. El conjunto ‘Ché’ cumplió con los pronósticos, avanzó a la segunda ronda del torneo y consiguió una victoria que puede representar un impulso anímico en medio de su complicada situación en La Liga.

⚽ 0-6 | FINAL DEL PARTIDO



El @valenciacf se clasifica para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.#TavernesValencia pic.twitter.com/9WUmzH7qPi — Valencia CF (@valenciacf) November 10, 2026

El resultado pasó a segundo plano para un Valencia que estaba obligado a ganar ante un rival de menor categoría. El equipo necesitaba recuperar la confianza, levantar la moral y reencontrarse con la victoria antes de la Fecha FIFA. Un triunfo que llega en un momento importante, aunque el verdadero desafío seguirá siendo escapar de los puestos de descenso en liga.

La eliminatoria comenzó a inclinarse a favor del conjunto ‘Ché’ desde el primer minuto, cuando Dani Raba marcó un gol de vestidor para abrir el marcador. Hugo Duro amplió la ventaja al 11 y convirtió el encuentro en un trámite para Valencia, que comenzó a imponer su superioridad sobre el terreno de juego.

Luis Rioja apareció al 18 para marcar el tercero y Harvey Elliott se sumó a la fiesta goleadora con un tiro libre al minuto 23 que significó el 4-0. Tavernes no encontró la fórmula para frenar a Valencia que resolvió prácticamente todo antes del descanso.

Con la eliminatoria sentenciada, los "visitantes" bajaron la intensidad y Javier Aguirre aprovechó para observar a los futbolistas menos habituales y evaluar el estado físico de otros. El encuentro también permitió que varios jugadores demostraran que pueden aportar soluciones para los próximos compromisos del conjunto valenciano.

El canterano Aimar Blásquez puso el broche de oro a la goleada con un doblete en la segunda mitad que selló el 6-0 definitivo. Tavernes se despidió con una dura derrota, pero con el recuerdo de su debut en la Copa del Rey.