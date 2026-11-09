Javier Aguirre da la cara ante la crisis del Valencia

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre reconoció que los resultados no acompañan al Valencia y que comienza a quedarse sin argumentos para explicar la falta de victorias. En la previa del partido aplazado de Copa del Rey contra Tavernes de la Valldigna, el técnico mexicano admitió que esperaba un mejor inicio de su etapa al frente del equipo, con el que apenas ha conseguido cinco puntos en cinco encuentros.

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Sigue en directo la rueda de prensa de Javier Aguirre previa al #TavernesValencia



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“Que no te hagan gol y meterlo es el ‘efecto Aguirre’. Los resultados no me favorecen, no ha habido efecto Aguirre. Aguirre trabaja en campo, buscando buenos resultados y en el campo hay progreso, pero no se traduce en resultados, que es lo que interesa. Hay que ganar. Se me agotan las palabras para justificar lo injustificable, no hemos ganado y no hay resultados tangibles, en cuanto a puntos se refiere, es una verdad como una catedral”, reconoció el entrenador durante conferencia de prensa.

El 'Vasco' admitió que el inicio de su gestión “está siendo lento” y que esperaba haber sumado más puntos a estas alturas. Sin embargo, insistió en que observa avances en el funcionamiento del equipo, como ya había señalado después de la derrota ante Real Madrid. El mexicano considera que Valencia comienza a mostrar una mejor versión, aunque todavía necesita trasladar esa evolución al marcador.

“Los brotes verdes los veo en actitud y juego. Hay más posesión de balón y tenemos más expectativa de gol. Defendemos mejor, jugamos mejor, nos atrevemos más”, explicó Aguirre, quien también destacó el progreso durante los entrenamientos. No obstante, reconoció que las mejoras “no se han traducido en buenos resultados” y que el equipo continúa “en una zona complicada”, por lo que deberán seguir trabajando para cambiar la dinámica.

El ‘Vasco’ también pidió respeto para Tavernes de la Valldigna y advirtió que Valencia no puede confiarse por enfrentar a un rival de menor categoría.

“No sé si los jugadores del Tavernes son semiprofesionales, si tienen paga o no. Hay que respetar, algo hicieron bien para llegar a jugar con un Primera División. Son partidos que recuerdas toda la vida. Todavía recuerdo cuando jugué contra Maradona, Platini y Cruyff, no se me olvidará nunca. Tenemos que hacer un partido serio, respetar al rival, poner a los mejores que deben jugar, respetando el reglamento, y jugar bien”, aseguró el técnico mexicano.