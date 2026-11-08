Valencia tiene en el calendario una oportunidad para salvarse en La Liga

Redacción FOX Deportes

Valencia se juega buena parte de sus aspiraciones de permanencia en las últimas jornadas de 2026. Necesita reaccionar cuanto antes para salir de los puestos de descenso después de la derrota ante Real Madrid en Mestalla, que lo dejó en la penúltima posición de La Liga con apenas nueve puntos después de 12 jornadas. El calendario ofrece oportunidades para cambiar el rumbo, pero el margen de error comienza a reducirse.

El equipo de Javier Aguirre tendrá por delante cinco compromisos que podrían marcar su futuro en el campeonato. Rayo Vallecano, Osasuna, Getafe y Espanyol aparecen como rivales ante los que Valencia buscará sumar puntos importantes, aunque también tendrá que afrontar una complicada visita al Atlético de Madrid.

Sin embargo, el calendario favorable no servirá de mucho si Valencia no recupera su capacidad goleadora. El 'Vasco' necesita encontrar soluciones para una ofensiva que atraviesa serios problemas de contundencia y que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para salir de la zona de descenso.

Los números reflejan la gravedad de la situación, con dos victorias, tres empates y siete derrotas en 12 jornadas, con apenas ocho goles a favor, el registro ofensivo más bajo de La Liga. A ello se suman los 20 tantos recibidos, una cifra que evidencia las dificultades defensivas de un equipo que necesita encontrar equilibrio en ambos extremos del campo para comenzar a sumar con regularidad.

El camino hacia la recuperación comenzará el 21 de noviembre ante Rayo Vallecano en Vallecas y continuará el 29 frente a Osasuna en Mestalla. En diciembre, Valencia visitará a Getafe el día 6 y al Atlético de Madrid el 13, antes de cerrar 2026 contra Espanyol el día 20 en casa. Cinco partidos, 15 puntos en juego y una oportunidad para cambiar el rumbo del curso.