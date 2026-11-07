Real Madrid ganó en Valencia y mantiene la presión sobre Barcelona en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid conquistó Valencia con un contundente 3-0 y dejó claro que no piensa dar un paso atrás en la pelea por el liderato de La Liga. Sumó su quinta victoria consecutiva y puso toda la presión sobre Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentarán con la cima del futbol español en juego. El equipo blanco hizo su trabajo y espera un resultado que lo acerque todavía más al primer lugar.

➕3️⃣ ¡Nos volvemos a Madrid con los tres puntos!@Emirates pic.twitter.com/fiECHdUsNJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026

Los ‘Merengues’ superaron con autoridad una visita que parecía complicada. Valencia compitió durante los primeros 28 minutos, pero el gol de Fede Valverde terminó con su resistencia y cambió por completo el rumbo del encuentro. A partir de ese momento, Real Madrid tomó el control y comenzó a imponer condiciones.

El equipo blanco tuvo que trabajar para abrir el marcador, especialmente durante el primer tramo del partido, cuando se encontró con un Valencia intenso y dispuesto a pelear cada balón. Sin embargo, la calidad de los visitantes terminó por marcar la diferencia.

Con los cordones desatados y aún así es capaz de golpearle al balón de esa manera... pic.twitter.com/hO846PeXbZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026

Valverde derribó el muro valenciano con un potente disparo desde fuera del área, después de aprovechar un rechace tras un tiro libre. El uruguayo abrió el camino de la victoria y confirmó la superioridad de un Madrid que, una vez con el marcador a su favor, no tardó en ampliar la ventaja.

Arda Güler apareció al minuto 36 para marcar el 2-0 y dejar encaminada la victoria antes del descanso. En la segunda mitad, Kylian Mbappé puso cifras definitivas con un gol que le permitió llegar a 12 tantos en La Liga y Real Madrid sumó su quinta victoria consecutiva para dejar claro que atraviesa su mejor momento de la temporada.