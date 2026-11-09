Javier Aguirre le responde a 'su amigo' Jose Mourinho

Héctor Cantú

Javier Aguirre respondió con firmeza a las declaraciones de José Mourinho tras la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Valencia, en las que el técnico portugués aseguró contar con mejores futbolistas que su rival.

“No estés triste (por la derrota), porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos y es la verdad. El problema no es Aguirre, un gran entrenador, pero la verdad es que los jugadores del Real Madrid son muy buenos”, fueron las palabras de Mourinho a su colega mexicano al finalizar el encuentro.

? El mensaje de Mourinho a LaLiga por el poco descanso del Madrid: ✖️ "Ellos tienen el poder, pedir que no nos hagan lo mismo". ‼️ "Si quieren hacer esa broma, que se lo hagan a otros". https://t.co/0TjqUwVYNP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2026

Sin embargo, Aguirre aclaró que el entrenador portugués no utilizó exactamente esos términos durante la conversación que sostuvieron después del partido.

“No me dijo mucho mejores. Me dijo que estuviera tranquilo, que sus jugadores eran mejores. Lo escuché, es mi amigo, lo felicité y me fui al vestuario. Creo que tengo muy buenos jugadores, si no, no estaría aquí”, explicó el mexicano en conferencia de prensa.

El estratega también aseguró que las palabras de Mourinho no generaron malestar entre sus futbolistas, quienes interpretaron el comentario como parte de la rivalidad deportiva.

“En el vestuario no hubo ninguna reacción. Es gente de fútbol y lo tomaron como una frase de fútbol, como algo no personal. Nadie vino a decirme nada. Habría valorado hacer una dinámica de grupo. Algunos capaces ni se enteraron. El equipo está bien”, agregó.

Finalmente, Aguirre destacó la tradición de su club, que históricamente ha contado con grandes jugadores, entrenadores y una afición comprometida. No obstante, reconoció que atraviesa un momento complicado en cuanto a resultados, una situación que espera revertir próximamente.