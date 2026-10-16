Lo entendió todo: Javier Aguirre no cambiará de banca en Mestalla

EFE

El técnico del Valencia, Javier Aguirre, finalmente no cambiará de lado el banquillo local de Mestalla y seguirá ocupando el de la izquierda del túnel de vestuarios por respeto a la tradición del centenario estadio valencianista, según explicó en la conferencia de prensa previa al duelo ante Athletic Club.

“Fue idea mía, pero como no era tan importante, el argumento más sólido es la tradición, los 103 años de Mestalla en el mismo lugar, no seré yo quien rompa con la tradición, el respeto al estadio, a la afición y al banquillo, y se queda en el mismo sitio”, apuntó el mexicano.

?? Javier Aguirre NO cambiará la ubicación del banquillo y respetará la tradición de Mestalla



?️ “Lo del banquillo era cosa mía. Me explicaron que es una tradición en Mestalla y no seré yo quien cambie de lugar. No me quitaba el sueño, se me ocurrió pero tampoco pasa nada”



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Aguirre agregó: “No era lo que a mí me quitaba el sueño, se me ocurrió, pero tampoco pasa nada. Ni soy supersticioso ni soy cabezón. Soy un tipo de lo más normal”.

En un principio, según avanzó Tribuna Deportiva y pudo confirmar EFE por fuentes del Valencia, el cambio iba a realizarse, pero finalmente el banquillo local seguirá siendo el de la izquierda. Dicho banquillo ha sido ocupado siempre por todos los entrenadores del equipo local.