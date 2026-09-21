El nuevo estadio del Atlas será e Zapopan y quedará en 2 años

Enrique Gómez

El nuevo estadio del Atlas existirá en Zapopan y en menos de dos años.

Esa es la convicción que tiene el nuevo dueño de los ‘Zorros’ José Miguel Bejos, quien ya habría revelado detalles importantes acerca del recinto que piensa construirle al conjunto rojinegro.

De acuerdo con la prensa tapatía, el empresario les aseguró a los periodistas que se encontraban cubriendo el partido por la jornada pasada en el Estadio Jalisco (1-1 contra Pumas) que, en menos de dos años, el Atlas tendría estadio nuevo. Es decir, que entre 2027 y 2028, habrá una nueva joya de arquitectura deportiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

EL TERRENO PARA EL NUEVO ESTADIO ATLAS ?️?



Este es el área en calle 2 que Grupo PRODI busca para la construcción del nuevo estadio Rojinegro ?️



En el se realizan eventos masivos y hay un club de pádel, así como la escuela de fútbol Atlas Tabachines pic.twitter.com/cfAUrT6nQr — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 4, 2026

Diversas fuentes aseguran que el estadio se edificará en Calle 2, en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara que se encuentran al norte de Zapopan (municipio pegado a la capital de Jalisco) y no al oriente de Guadalajara (Avenida Revolución y Calzada Olímpica) como se tenía previsto. De concretarse, tanto Atlas como Chivas jugará como locales en Zapopan.

El proyecto está tan avanzado que de acuerdo con el periodista David Medrano, la directiva rojinegra ya tuvo un acercamiento definitivo con Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

A mediados de año, Grupo PRODI compró al Atlas en más de 200 millones de dólares, ya ha invertido 40 millones en refuerzos y se espera que en los próximos días anuncien la construcción de un nuevo estadio. Vaya que le cambió la vida al equipo rojinegro.