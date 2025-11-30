El 'Chicharazo' que dejó sin semifinales a las Chivas

Héctor Cantú

La historia ha sido cruel con Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien probablemente ha vivido su último partido como jugador del Rebaño Sagrado.

Javier Hernández entró de recambio para los minutos finales del partido y como una opción para encontrar el gol que necesitaban las Chivas para robarle el boleto a las semifinales a La Máquina.

¡Chicharito había marcado, pero no vale! ❌⚽

El gol quedó anulado por un claro fuera de lugar en la jugada.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/UWmsQqY1J3 — TUDN USA (@TUDNUSA) December 1, 2025

Pero la noche no pintaba bien. Primero, con un gol anulado al propio ‘Chicharito’ por fuera de lugar; después, con una ejecución lamentable desde el manchón penal.

Una falta se convirtió en una oportunidad de oro con sabor a reivindicación para Chicharito. Allí estaba, frente al arco y acariciando un gol que probablemente le hubiera dado el pase a la antesala por el título a su equipo y compañeros.

¡Se le fue a Chicharito! 😱

Sandoval cae tras contacto de Chiquete, el árbitro marca penal… pero el cobro termina en la tribuna.#NuestraLiguilla

📲📺 Disfruta de lo mejor de la Liguilla en ViX. 🟠 pic.twitter.com/BnNMvYr4rr — TUDN USA (@TUDNUSA) December 1, 2025

Sin embargo, el disparo de Javier se fue por todo lo alto del arco. Su intento de buscar el ángulo superior derecho del arco celeste se convirtió en el que probablemente es una de las fallas más dolorosas en su carrera.

Javier no ha podido tener su revancha en Chivas. Su legado está construido, es innegable e imborrable, pero esos segundos jamás serán olvidados por una afición exigente y que no perdona. Por una falla de su histórico jugador el Rebaño se ha quedado sin semifinales.