El Apertura 2026 inicia en pleno Mundial, pero ¿se empalmará?

Enrique Gómez

En plenas semifinales de la Copa del Mundo, la Liga MX inicia su temporada. Así que, sin importar cuál sea el destino de la Selección Mexicana, la afición volverá a alegrarse con el rodar del balón.

La Jornada 1 del Apertura 2026 arranca el 13 de julio, es decir, en menos de dos meses regresa el torneo y sin pudor alguno se ubicará en la parte álgida del gran campeonato mundial de naciones.

La Liga MX arranca día antes de que se dispute el primer cruce de semifinales del Mundial; sin embargo, continuará el mismo sábado 14 y el domingo 15, días donde hay actividad confirmada en Dallas y en Atlanta. Ambos partidos en Estados Unidos son cerca del mediodía, por lo que, si los partidos del futbol mexicano inician en la tarde (a las 19:00 horas locales, por ejemplo), quizá no haya empalme de partidos.

La Liga MX anunció grandes cambios, pero ¿y el ascenso y descenso? El futbol mexicano será más autónomo y se gobernará de manera diferente

Aún no se revela el calendario completo, pero desde abril se confirmó que la Liga MX inicia el viernes 13 de julio y finaliza, tentativamente, el 13 de diciembre, si es que el equipo que llegue al partido por el título del Apertura 2026 no es el campeón de la CONCACAF (Tigres o Toluca), pues para esas fechas deberá disputar la Copa Intercontinental. Si es así, la final se recorrerá al menos una semana.

Para el próximo torneo, el Atlante regresará a Primera División tras comprar la plaza del Mazatlán y como se anunció que jugará los viernes en el Estadio Azteca, posiblemente el regreso de los ‘Potros’ al máximo circuito también servirá para cortar al listón de una nueva temporada en el futbol mexicano.

El Clausura 2026 terminó el domingo 24 con la coronación del Cruz Azul frente a los Pumas, por lo que no habrá liga mexicana durante siete semanas, sin embargo, el Mundial inicia 18 días después.