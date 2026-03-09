El América se calla el tiempo de recuperación de Luis Malagón

Redacción FOX Deportes

Finalmente, el América reconoció que su jugador tiene una ruptura total del tendón de Aquiles.

Aun así, el club no se atrevió a escribir en su comunicado el tiempo de recuperación estimado de su portero y solo informó que el futbolista de 29 años deberá ser operado en los próximos días.

El América reveló que Luis Ángel Malagón sufrió una “ruptura del tendón de Aquiles” de la pierna izquierda y como no acotó que se trate de un rompimiento “parcial” (lo cual reduciría drásticamente el tiempo de recuperación) se puede asumir que se trata de un quebrantamiento total, diagnóstico que desde el principio era la más probable. Es decir, el futbolista estará fuera de las canches de seis a nueves meses.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.

Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.

“El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, comunicó el equipo azulcrema en sus redes sociales, aunque es claro que Malagón se perderá la Copa del Mundo 2026, el cual inicia justamente en tres meses y donde el cancerbero americanista partía como favorito para ser titular ante Sudáfrica.

Por su parte, la Selección Mexicana utilizó sus canales oficiales para mandarle mucha fuerza a ‘Mala’ y desearle una pronta recuperación. El equipo ‘azteca’ ha perdido a un jugador que parecía inamovible en su lista de convocados.

El América alineará a Rodolfo Cota en lugar de Malagón y la pelea por la posición se reduce a Raúl Rangel, Carlos Acevedo y posiblemente Guillermo Ochoa, quien seguramente llegará a su sexto Mundial.