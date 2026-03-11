Luis Ángel Malagón da la cara ante la lesión que lo sacará del Mundial

Enrique Gómez

Frustrado y “con el alma hecha pedazos”, Luis Ángel Malagón afronta la lesión que lo sacará del Mundial.

El portero del América se pronunció después del partido de ida por los octavos de final contra el Philadelphia Union, donde se rompió el tendón de Aquiles justo antes de hacer un despeje. Aunque todavía no hay un informe médico oficial por parte del club, se sabe que la lesión es bastante seria y que dejará marginado al jugador por al menos seis meses, cuando el Mundial es en poco más de 90 días.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender, sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe. Hoy, con todo el dolor de mi corazón, quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones y sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”, escribió el portero de 29 años a través de sus historias de Instagram, donde admitió sentirse muy frustrado por este infortunio.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos, tratando de entender la situación y preguntándome por qué, el sueño parece esfumarse, sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así”, continuó el futbolista.

Malagón era ligeramente favorito para ser titular en el verano, pues, aunque no estaba en su punto más alto de rendimiento, se perfilaba como el portero más constante y sólido en la terna que también integran Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo. Su lesión, abre en automático un lugar para Guillermo Ochoa, quien aspira a jugar, o al menos ser convocado, a su sexta Copa del Mundo.

La Selección Mexicana debuta el 11 de junio contra Sudáfrica y aunque en su momento dijo Javier Aguirre que la portería era la posición que menos le preocupaba, vaya que golpea la lesión del americanista.