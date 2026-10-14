El América está preparando un homenaje para Guillermo Ochoa, ¿verdad?

Enrique Gómez

La pista es tan clara que se puede confirmar que Guillermo Ochoa recibirá un reconocimiento por parte del América. De hecho, sería inaceptable que la sorpresa de la Jornada 13 fuera otra.

Las Águilas anunciaron la campaña POR S13MPRE para el partido del 25 de octubre contra el Pachuca. El uso del número 13 con esta frase que evoca eternidad llevan inmediatamente a pensar que el club le hará un homenaje al portero que defendió la camiseta de las Águilas en dos etapas.

Ochoa jugó en el América por más de 10 años entre 2004 y 2022 y solo dejó al club para emigrar a Europa en un par de ocasiones. Su primera aventura fue de 2011 a 2019 y la segunda de 2023 a 2026.

El cancerbero se retiró oficialmente cuando concluyó la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (el sexto de su carrera y en el cual jugó unos minutos contra Chequia), sin embargo, no había tenido una despedida formal del club azulcrema, equipo que lo vio nacer como profesional.

Aún no se revelan detalles de lo que será el homenaje para el exportero de 41 años, pero se descarta que vaya a tener minutos en este partido oficial por la Jornada 13 en el Estadio Banorte.

Ochoa, campeón de la Liga MX con el América en el Clausura 2005, es considerado como uno de los mejores porteros en la historia de México y tras recibir un reconocimiento con el Tri, ahora será el turno del América.