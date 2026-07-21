El gran viaje de Guillermo Ochoa terminó oficialmente

Enrique Gómez

Hasta las aventuras más épicas terminan en algún momento y la de Guillermo Ochoa llegó a su fin.

El legendario portero de México confirmó su retiro como futbolista. A través de un video muy emotivo, el canterano del América anunció que no jugará más al futbol y puso en palabras un poco de lo que significó defender el arco del Tri y tener una de las carreras más importantes del futbol mexicano.

“Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes”, fueron las palabras del ‘Paco Memo’ para iniciar el video de su despedida a los 41 años.

“Cada vez que me puse la camiseta de México tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos. Yo no entiendo mi carrera sin la selección, porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad”, continuó el cancerbero, quien con los minutos que vio en el partido contra Chequia en la Copa del Mundo 2026, cerró su historia con 154 partidos defendiendo al representativo nacional.

Guardemos con mucho cariño estas imágenes de Guillermo Ochoa

Ochoa dedicó sus últimos años como profesional a mantenerse sano y activo para poder tener su despedida soñada y vivir el sexto Mundial de su carrera como jugador. Curiosamente, el arquero tuvo su debut como profesional en febrero de 2004 en el Estadio Azteca con el América y se despidió en ese mismo inmueble con la eliminación de México ante Inglaterra el 5 de julio. Fue una carrera legendaria de 22 años y medio.

“Quizá por eso el destino quería que todo terminara donde comenzó: en el Estadio Azteca, ese mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarle con gratitud”, expresó el exjugador de Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana, AVS y el AEL Limassol, club chipriota con el que el cancerbero mexicano jugó su último partido como titular en abril del 2026.

Ochoa se despide del futbol con seis títulos de Copa Oro, una Nations League y un bronce olímpico, además, a nivel de clubes puede presumir la Liga MX del Clausura 2005 y la Copa de Campeones de la CONCACAF de ese mismo año con el América; también conquistó la Copa de Bélgica en 2018.