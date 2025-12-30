¿El 2025 puso a Pumas en el lugar al que pertenece?

Enrique Gómez

Decir que Pumas encontró su verdad en 2025 es tan cruel como acertado.

Y es que, si un equipo que está a media tabla en cuanto a la escala de valores de plantilla en el futbol mexicano termina en 10° lugar del Clausura, en 10° del Apertura y en ambos torneos queda eliminado en el play-in, parece claro que ese es el lugar justo al que pertenece.

Pero no todo fue malo o mediocre para Universidad, al menos pudo tener en su plantel a Keylor Navas, a Aaron Ramsey y hasta ilusionarse con un segundo (o tercer o cuarto) aire de José Juan Macías.

Resumido en 60 segundos, así fue el 2025 para Pumas: