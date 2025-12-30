Enrique Gómez
¿El 2025 puso a Pumas en el lugar al que pertenece?
Al menos se puede decir que Universidad tuvo un año parejo...
Decir que Pumas encontró su verdad en 2025 es tan cruel como acertado.
Y es que, si un equipo que está a media tabla en cuanto a la escala de valores de plantilla en el futbol mexicano termina en 10° lugar del Clausura, en 10° del Apertura y en ambos torneos queda eliminado en el play-in, parece claro que ese es el lugar justo al que pertenece.
Pero no todo fue malo o mediocre para Universidad, al menos pudo tener en su plantel a Keylor Navas, a Aaron Ramsey y hasta ilusionarse con un segundo (o tercer o cuarto) aire de José Juan Macías.
Resumido en 60 segundos, así fue el 2025 para Pumas:
