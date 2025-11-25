El primer mensaje de José Juan Macías tras ser operado

Karla Villegas Gama

José Juan Macías tuvo que someterse a una operación para reparar su rodilla y tras el procedimiento ha enviado un mensaje.

El todavía jugador de Pumas confesó que “ha sido una etapa muy complicada emocionalmente”, misma que ha podido sortear con el apoyo de la afición y de sus seres queridos.

J.J. no habló de los rumores sobre su inminente salida del cuadro universitario, en cambio, se limitó a decir que “pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”.

El delantero sufrió una triple ruptura: de ligamento cruzado anterior, de ligamento colateral medial y de menisco medial, por lo que pasó por el quirófano el pasado lunes 24 de noviembre en Denver, Colorado.

El procedimiento lo realizó el médico cubano Armando Vidal, quien fungió como jefe médico de los Denver Nuggets de 2017 a 2019.