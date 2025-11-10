José Juan Macías se volvió a lesionar una rodilla

Redacción FOX Deportes

La sospecha se confirmó: José Juan Macías será baja por lo que resta la temporada y, probablemente, para todo el torneo Clausura 2026, tras lesionarse la rodilla izquierda.

Los Pumas anunciaron el parte médico del delantero que tuvo que abandonar el partido contra Cruz Azul tras un choque con José Paradela:

“El jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial. Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será de nueve meses, conforme a su evolución”.

El delantero sorteará por tercera ocasión un problema de este tipo. En junio de 2022, las Chivas anunciaron que Macías se retiró del entrenamiento por una lesión en la rodilla derecha, que más tarde se confirmó se trataba de una ruptura de ligamento cruzado.

Después de siete meses de baja (23 partidos), el futbolista volvió a entrenar al parejo de sus compañeros en febrero de 2023, pero perdió el balance tras un salto y el resultado fue una nueva rotura total de ligamento cruzado anterior de la misma rodilla.

En aquel momento, el Guadalajara aseguró que “no se trata de una recaída en el proceso de recuperación que llevaba a cabo de manera satisfactoria”. Y Macías necesitó de 9 meses (35 partidos) para regresar a la actividad.