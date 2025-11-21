Lesionado, pero muy convencido, José Juan Macías se irá de Pumas

Redacción FOX Deportes

Cuando surgieron los primeros reportes de que Pumas rompería relación con José Juan Macías se criticó al club por dejar a la deriva a un futbolista recién lesionado, pero de acuerdo con las nuevas versiones, la institución sí tenía la intención de continuar con el jugador pese al pronóstico de ocho meses de baja.

¿Entonces fue Macías quien decidió hacerse a un costado? Según una nueva línea de información, hubo un desacuerdo irreconciliable entre ambas partes, pues mientras Pumas quería enviar al jugador a Guadalajara para iniciar su rehabilitación por la rotura de ligamento cruzado, el futbolista tenía tomada la decisión de atenderse en Estados Unidos y como no admitió otra posibilidad, se separaron los caminos.

¿QUÉ VIENE PARA PUMAS? 😳🧐 La eliminación en el Play-In dejó muchas dudas, no solo con Efraín Juárez sino con José Juan Macías. #TotalSports



📲 El mejor podcast de noticias deportivas en Spotify 👉 https://t.co/2xDGFQey7a 👈 pic.twitter.com/wzb1JVm2W7 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 21, 2025

Al parecer Pumas pensaba mantener la apuesta por el jugador que tuvo un segundo aire en este Apertura 2025 donde registró cuatro goles y dos asistencias antes de romperse la rodilla (por tercera ocasión en su carrera) contra Cruz Azul, pero las diferencias en cuanto al tratamiento y la salud torno al atacante desanimaron a todas las partes y la etapa de JJ con Universidad llegará a su fin, luego de apenas unos meses.

Se espera que en los próximos días se haga oficial la salida del delantero de 26 años con el club que le dio la gran oportunidad de volver a jugar. Cabe recordar que antes de firmar con Universidad en el verano, se decía que Macías estaba considerando retirarse, ¿seguirá esa idea rondando en su cabeza ahora que se truncó la última gran oportunidad de su carrera?