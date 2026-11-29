Héctor Cantú

América quedó eliminado del Apertura 2026 de la Liga MX luego de caer por 2-0 ante Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada fue superado en su propia cancha, donde mostró poca claridad ofensiva y cometió errores defensivos que fueron aprovechados por el equipo regiomontano.

Las ‘Águilas’ apenas generaron una oportunidad clara de gol durante los 90 minutos, pese a registrar 15 disparos, dos menos que los intentos del conjunto dirigido por Matías Almeyda.

Sin embargo, uno de los principales señalados por la eliminación fue Edwin Cerrillo, quien ingresó de cambio por Alan Cervantes con la intención de aportar mayor solidez al mediocampo azulcrema.

El estadounidense cometió los dos penaltis que terminaron por sentenciar al América. El primero fue convertido por Luca Orellano, mientras que el segundo, ya en la recta final del encuentro, fue aprovechado por Uroš Đurđević.

¡De la pierna derecha de DJUKA salió un MISIL que está llevando a los @Rayados a Semifinales! ?? IMPRESIONANTE disparo desde el manchón del europeo. #LaFiestaDeLaAfición? | #AP26 | #CFVUELTA | #AMEMTY https://t.co/fcMIKYAr2A — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 29, 2026

Con esta derrota, América puso fin a su participación en el Apertura 2026, un torneo en el que Cerrillo registró números discretos para un refuerzo del conjunto azulcrema.

El mediocampista promedió 4.6 pérdidas de balón, dos duelos ganados y apenas 1.9 recuperaciones por partido.

De esta manera, las ‘Águilas’ quedaron eliminadas en los cuartos de final de la Liga MX por tercera ocasión consecutiva.