Enrique Gómez

Algo muy grave le sucedió al América y el técnico Guillermo Almada tendrá que explicarlo.

El equipo azulcrema, que encabezó la clasificación por más de medio torneo y que además es dueño de la plantilla más valiosa de toda la CONCACAF, ha quedado eliminado de la Liga MX.

En medio de una racha de siete partidos sin ganar y tras una derrota inapelable en casa contra el Monterrey, las Águilas se despiden del Apertura 2026 apenas en la ronda de cuartos de final.

Victoria 2-0 de Rayados sobre un América que jamás se vio cerca de ganar y que incluso pareció que siempre tuvo la intención de repetir el 0-0 que le daría el pase por posición en la tabla.

Así fueron los goles de este partido en el Estadio Banorte, donde Rayados consiguió su pase la semifinal y ya espera rival:

· 0-1 (70’): Penal cobrado por Luca Orellano, quien engañó por completo al arquero

· 0-2 (82’): Penal ejecutado por Uros Durdevic, quien pateó con toda la fuerza posible

Al ‘Ave’ le alcanzaba con un empate y tal es la desconfianza que ha germinado en este equipo que jamás se sintieron capaces de salir a ganar, le apostaron todo a cuidar el resultado y lo cierto es que estuvieron lejos de lograrlo, pues el equipo regio bien pudo hacer al menos un gol más.

La ruina de este equipo estaba anunciada desde hace tiempo, se hizo terminal tras no poder ganarle a 10 Rayados en el partido de ida y para la vuelta, ya llegó sin alma pese a que la posición en la tabla le daba amparo.

Por cierto, el América se despidió de su gente firmando su octavo partido consecutivo sin ganar en el 'Azteca'. Aún no se sabe de qué se enfermó el equipo de Almada y por qué nunca se curó.