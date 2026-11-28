Enrique Gómez

Por suerte para el América, no está obligado a ganar para avanzar a las semifinales… Sí, conquistar una victoria en casa no parece mucho pedir para un equipo que siempre le apunta al título, pero si vemos la racha con la que se presenta, vaya que es un alivio no estar obligado a superar al rival.

Además, después de no poder en el partido de ida (0-0 en el Estadio BBVA) contra un Monterrey que jugó con uno menos desde los 11 minutos, la más mínima exigencia podría ser muy alta para el estado actual de las Águilas, al menos hasta que recuperen el nivel y la confianza.

¿Quién lo tiene más difícil? El panorama hacia las semifinales de la Liga MX

Gracias a la posición en la tabla y los grandes momentos que vivió en buena parte de la fase regular del Apertura 2026, al club azulcrema tiene la ventaja bajo este formato de competencia, donde los equipos mejor posicionados pueden avanzar de ronda en caso de empate global.

La racha con la que llega el América a la vuelta de los cuartos de final:

· 6 partidos consecutivos sin ganar

· 7 partidos seguidos sin ganar en el Estadio Banorte

· 3 duelos directos al hilo sin ganarle al Monterrey

· Su última victoria como local fue el 29 de agosto ante el Puebla

· 3 partidos seguidos de Liguilla sin ganar

· Además, Monterrey lo eliminó en la Liguilla del Apertura 2025

Por todo al anterior, sí parece un descargo importante que el América no esté obligado a ganarle al Monterrey esta noche en el Estadio Banorte y que con un empate en casa le alcance para avanzar a semifinales, a la espera de que el resplandor cercano de un nuevo título le ayude a encontrar su mejor nivel, ese que lo llevó a liderar la tabla de posiciones del Apertura 2026 por 11 jornadas.