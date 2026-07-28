Después de 13 años en Tigres, Guido Pizarro renunció

Enrique Gómez

Esto sí que es todo un récord: la Liga MX ya tiene a su primer técnico cesado en apenas dos jornadas.

Sin embargo, no se trata de un despido como tal, sino de una decisión motivada por un tema personal.

Guido Pizarro, subcampeón del Apertura 2025 y de la Copa de Campeones de CONCACAF 2026, deja el cargo como director técnico de manera muy sorpresiva. Tras dos fechas donde el equipo ‘felino’ cayó contra Tijuana y empató frente al Atlético de San Luis, el argentino decidió dejar el barco.

“El día de hoy Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico por motivos personales”, fue lo único que explicó el equipo respecto a esta determinación, la cual habría sido derivada de un desencuentro entre el técnico y los directivos del equipo esta mañana, así como los diferentes de vista en cuanto a los potenciales refuerzos para el equipo y el presupuesto para realizar los fichajes.

El fin de una era se dio de la forma más abrupta, pues además de sus 16 meses como director técnico, Guido pasó 11 de sus últimos 12 años de carrera como futbolista en el equipo de Nuevo León. De hecho, ni siquiera tuvo un despido adecuado a su legendaria trayectoria como futbolista (nueve títulos oficiales con la institución), pues en marzo del 2025 ejecutó su retiro como jugador para asumir como entrenador ante el despido de Paunovic.

A través de Instagram, Pizarro le explicó a la afición que “no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexiones” y afirmó que “cuando se pierde la certeza” en el “rumbo del proyecto”, lo más responsable para un entrenador es “dar un paso al costado”.

Tigres afrontará la tercera fecha del Apertura 2026 (de visita en Querétaro) y la Leagues Cup con Hernán Elizondo (entrenador de la sub-21) en el timón y después se determinará al nuevo cuerpo técnico.