¿Cuánto durará Cruz Azul en el primer lugar del Clausura 2026?

Enrique Gómez

Después de una exitosa primera defensa del liderato, Cruz Azul buscará mantenerse en la cima por una jornada más e hilar su quinta victoria consecutiva en este Clausura 2026.

Su rival es el Atlético de San Luis, uno de los equipos más inestables del torneo, pues, así como goleó al Necaxa a media semana, tenía dos derrotas consecutivas. Conjunto flamígero el que dirige Guillermo Abascal, pues tiene una de las tres mejores defensivas del torneo, pero también posee una de las peores cinco defensivas. Pese a todo, su diferencia de goles es positiva: +1.

Cruz Azul, en cambio, es un equipo equilibrado; no destaca en un rubro específico, pero vaya que sabe ganar puntos con Nicolás Larcamón, tal como lo demostró el torneo pasado.

Así llegan ambos equipos para este partido por la Jornada 10 de la Liga MX: