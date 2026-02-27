Andrés Gudiño o Kevin Mier, ¿a quién prefiere Nicolás Larcamón?

Enrique Gómez

Vaya dilema que afrontará Nicolás Larcamón en los próximos días…

¿Será capaz de quitarle la portería a Raúl Gudiño con el gran nivel que ha tenido?

¿Será capaz de romper el código y arrebatarle la titularidad a Kevin Mier por lesión?

Con alguno quedará mal el técnico del Cruz Azul, pues el regreso de Mier (tras la lesión que sufrió en noviembre contra Pumas) está muy cerca y aunque los códigos indican que ningún jugador puede perder la titularidad por lesión, parecería una injusticia arrebatarle la posición a Gudiño, quien ha hecho un trabajo excelente bajo los tres postes, sobre todo en lo que ha sido en este Clausura 2026.

Nuestro Director Técnico, Nicolás Larcamón fue elegido como el DT de la jornada 7 luego de la victoria ante Chivas. 🫡



¡Vamos con todo en el siguiente partido! 🔥 pic.twitter.com/sqD12KfsGy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 26, 2026

¿Qué hará el técnico argentino cuando ya tenga a disposición al cancerbero colombiano?

“El arquero tiene la complejidad de que no vas cambiando o rotando. La realidad es que jugará el que esté mejor, hoy Andrés no solo me ha resuelto la baja de Kevin, sino que también se ha plantado muy bien con todas las exigencias”, analizó el estratega en palabras recogidas por Excelsior.

Aunque Mier ya se ha ido integrando a las prácticas, todavía no está listo, por lo que, por ahora, no hay una decisión difícil que tomar y será el arquero mexicano quien se presente contra el Monterrey.

“La competencia está abierta y siento que es una buena noticia para ambos porque en definitiva esa competencia interna te lleva al límite y eso te lleva siempre a dar lo mejor y creo que es esa una buena noticia. Está muy viva la competencia en el arquero, pero hoy ataja Gudiño. Kevin aún no se integra al 100 y no podemos valorar su nivel”, analizó el estratega que llegó a La Máquina a mediados de 2025.

Cruz Azul marcha segundo del torneo con 16 puntos. Veremos si Larcamón busca un ambiciosa ajuste, estando a solo dos unidades del liderato.