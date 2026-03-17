¿Cuándo se juegan los partidos pendientes del Clausura 2026?

Enrique Gómez

Después de 11 jornadas, hay dos partidos pendientes en la Liga MX. Cuatro equipos tienen un juego menos en este Clausura 2026, pero esta semana, dos de ellos se pondrán al corriente.

Chivas buscará recuperar el liderato en la tabla de posiciones cuando reciba en casa al Club León, en duelo pendiente por la Jornada 9, la cual se vivió junto a sus otros ocho partidos hace dos semanas.

Pero, ¿y el otro juego pendiente? A casi un mes de su suspensión, todavía no se ha reprogramado.

Y es que, aunque no muchos pregunten por el duelo pendiente entre Querétaro y Juárez (clubes ubicados dentro de los seis últimos lugares de la tabla de posiciones con siete y 11 puntos, respectivamente), puede ser un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes en esta campaña.

Chivas y América estampan su sello de grandeza en la fecha 11 Fin de semana extraño en la parte alta de la tabla en la Liga MX

Los encuentros pendientes en este Clausura 2026:

PARTIDO JORNADA ORIGINAL MOTIVO ¿CUÁNDO SE JUGARÁ? Querétaro vs Juárez 7 Seguridad Aún no se define Chivas vs León 9 Estadio no disponible 18 de marzo

El duelo entre ‘Gallos’ y Bravos estaba pactado para el 22 de febrero, sin embargo, se pospuso debido a la violencia y a las amenazas que se sucitaron en el país en esos días tras la muerte de un importante líder criminal. Lo curioso es que, aunque ya ha pasado casi un mes, ni siquiera se tiene una fecha estipulada para que se dispute dicho encuentro, cuando faltan seis jornadas para que acabe el torneo.

Pero el duelo que sí se disputará en las próximas horas es el Guadalajara-León, donde el equipo de Gabriel Milito tiene todo puesto para (24 puntos) tiene todo puesto para retomar el liderato que había cedido hace unas semanas, pues solo tiene dos unidades menos que el actual primer lugar, Cruz Azul.