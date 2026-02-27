Cruz Azul, lo peor que podía pasarle al Monterrey en estos momentos

Enrique Gómez

Ahora que Cruz Azul le pegó al líder del torneo y le sacó brillo a su segundo lugar de la tabla, el equipo de Nicolás Larcamón llega con buen ánimo para dar otro golpe de autoridad en la Liga MX, pues, aunque Rayados no está en su mejor momento, no deja de ser un candidato natural por el poder de su plantel.

El equipo ‘celeste’, que no pierde un partido de liga en el Estadio BBVA desde el 2022, tiene cierto dominio frente al club regiomontano y sabe que, con una combinación de resultados, hasta podría posicionarse en el primer lugar de la tabla y mantener al Monterrey fuera de los ocho primeros,

Así llegan ambos equipos para este prometedor partido por la Jornada 8: