Cruz Azul, cerca de la cima matemáticamente, pero lejos futbolísticamente

Enrique Gómez

Matemáticamente, Cruz Azul está muy cerca del primer lugar de la Liga MX (a tres puntos), pero futbolísticamente parece muy lejos. La buena noticia para La Máquina es que enfrenta a un club que, por más mejora que haya tenido, se mantiene fuera de los ocho primeros de la tabla; es decir, el equipo ‘celeste’ es favorito.

Aun así, el momento es de Tijuana, pues se presenta a esta Jornada 15 con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, mientras que el equipo ‘celeste’ tiene justamente cuatro partidos sin ganar y aún no se sabe cuánto terminará afectándole la escandalosa eliminación en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Así llegan ambos equipos para este duelo por la antepenúltima fecha del Clausura 2026: