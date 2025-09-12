Con perdón del clásico, el Pachuca-Cruz Azul es el partido más trascendente

Enrique Gómez

Mientras Pachuca se aleja del primer lugar que sostuvo en las primeras semanas del Apertura 2025, el Cruz Azul se acerca cada vez más. De hecho, hasta podría tomar el liderato en esta misma jornada si es que Rayados encaja la derrota más sorpresiva de la jornada y América no gana el Clásico Nacional.

Cruz Azul marcha invicto en este Apertura 2025 y tiene solo un punto menos que el líder regiomontano. Vaya manera de hacer olvidar y comienzo incierto del torneo y la derrota 7-0 en la Leagues Cup…

Así llegan los ‘Tuzos’ y La Máquina para lo que bien podría ser el partido más trascendente de la Jornada 8: