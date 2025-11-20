Con perdón de Pumas, ningún 10° lugar merece clasificar a la Liguilla

Enrique Gómez

No es por desconfiar de Pumas ni de su renacer en las últimas semanas del torneo, pero es que nadie ha clasificado a los cuartos de final tras disputar el play-in como 10° lugar de la Liga MX.

Es claro que el equipo que clasifica de último es el más débil de todos y hasta ahora, ningún aspirante ha logrado acabar con la lógica y superar la ronda de play-in para clasificar a la Liguilla tradicional. De hecho, Pumas estuvo en esta misma posición en el torneo pasado y quedó eliminado en el segundo partido.

Y es que, a diferencia de lo que sucede con los equipos clasificados al play-in A (el 7° y 8° lugar), donde el ganador clasifica directamente a los cuartos de final, el equipo que resulte el vencedor del play-in B (que se disputa entre el 9° y el 10°), aún debe vencer al perdedor de la otra llave para clasificar a la ronda de los ocho mejores, cosa que no ha sucedido después de dos años completos bajo este formato.

El destino del 10° de la tabla de posiciones lugar desde que existe el play-in de la Liga MX:

· Apertura 2023: Eliminado en el primer partido (Mazatlán)

· Clausura 2024: Eliminado en el primer partido (Querétaro)

· Apertura 2024: Eliminado en el segundo partido (Atlas)

· Clausura 2025: Eliminado en el segundo partido (Pumas)

Sí, en las últimas dos ediciones, el 10° lugar dio la sorpresa y eliminó al 9°, sin embargo, no pudo avanzar más. El torneo pasado, Universidad también finalizó en la última casilla de avanzada e incluso venció como visitante a Juárez, sin embargo, perdió fácilmente contra Monterrey en el play-in AB y pese a que el equipo rayado perdió en el duelo por el pase directo, aprovechó la segunda oportunidad que se le dio.

¿Será Pumas el primer 10° lugar que se mete hasta los cuartos de final por la vía del play-in? El equipo llega con dos victorias consecutivas, enfrenta en el primer corte al bajoneado Pachuca y en caso de ganar se verá con Tijuana o a Juárez. O sea, si hay un buen momento para cambiar la tendencia, es ahora.