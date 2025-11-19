El play-in sigue existiendo, pero ¿de qué va para este Apertura 2025?

Enrique Gómez

Se pensaba que para el Apertura 2025 ya no existiría el play-in en la Liga MX y que se retomaría el formato tradicional previo a la pandemia, donde simplemente clasificaban los ocho primeros lugares de la tabla, pero como no fue así, Pumas aún tiene la oportunidad de avanzar a las finales pese a que terminó 10°.

Con esta fase de eliminación, arranca la Liguilla del Apertura 2025. En esta ronda se definirán a los últimos dos equipos que clasifican a los cuartos de final, es decir, al club que enfrentará al sublíder Tigres y después, a quien se medirá contra el primer lugar (y campeón defensor), Toluca.

Todo lo que debes saber acerca del play-in, que ya cumple cinco torneos en el futbol mexicano: