¿Cómo llegó tu equipo a la Liga MX la primera vez?

Enrique Gómez

¿Sabías que menos de la mitad de los equipos que hoy militan en la Liga MX llegaron por ascenso deportivo al máximo circuito? Si tomamos en cuenta únicamente la primera vía de acceso que usó cada club para presentarse en Primera División resulta que solo siete lo hicieron ganando partidos.

De hecho, los históricos Chivas y América, que esta semana juegan el Clásico Nacional y que son los únicos que han participado en todas las temporadas de la categoría reina, compitieron en la primera Liga Mayor gracias a la unificación de las diferentes regiones del futbol mexicano, es decir, integraron originalmente la Primera División sin tener que venir de capas inferiores.

Así fue la primera llegada de tu equipo a la Liga MX:

Pioneros de la Liga Mayor 1943/44

1. América

2. Atlante

3. Atlas

4. Chivas

¿América y Cruz Azul son los clubes con más trofeos vigentes?

Ascendieron deportivamente

1. Toluca (1953)

2. Pumas (1962)

3. Cruz Azul (1964)

4. Pachuca (1967)

5. Tigres (1974)

6. Tijuana (2011)

7. Atlético de San Luis (2019)

Solicitaron un lugar

1. León (1944)

2. Puebla (1944)

3. Monterrey (1945)

4. Necaxa (1950)

Compraron una franquicia

1. Santos Laguna (1988)

2. Querétaro (1990)

3. FC Juárez (2019)

Claro que hay equipos que a lo largo de su historia utilizaron dos o más vías. Por ejemplo, Atlas descendió y ascendió tres veces, mientras que Atlante es el único que ha estado involucrado en cada circunstancia, pues aunque fue un equipo pionero, también descendió y ascendió deportivamente y para este Apertura 2026 compró la plaza de Mazatlán para regresar a Primera.

Es verdad que la eliminación oficial del ascenso y descenso es un golpe deportivo y de prestigio para el futbol mexicano, pero si vemos la forma tan variada en la que cada equipo llegó por primera vez a la Liga MX, entenderemos que este tipo de prácticas exóticas son una tradición en el balompié ‘azteca’.